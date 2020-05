Allo zoo di Mosca addio a Saturn, alligatore di Hitler

Allo zoo di Mosca è morto Saturn, l’alligatore sopravvissuto alla guerra. Aveva 84 anni ed era conosciuto come l’alligatore di Hitler

E’ morto per cause naturali all’età di 84 anni Saturn, uno degli alligatori più vecchi del mondo. L’anziano rettile è sopravvissuto alla Seconda guerra mondiale e dal 1946 era ospite dello zoo di Mosca. Alligatore del Mississipi, Saturn ha trascorso i primi anni di vita nello zoo di Berlino, dove fu donato nel 1936 poco dopo la nascita. Tuttavia, quando la città fu bombardata nel 1943, di lui si persero le tracce.

Come racconta la BBC, fu ritrovato da un gruppo di soldati inglesi solo tre anni più tardi. E’ un mistero come sia sopravvissuto in questo periodo. Fu consegnato allo zoo di Mosca, dove ha vissuto per il resto della vita. Poco dopo il suo arrivo in Russia, iniziò a circolare la leggenda metropolitana che l’alligatore appartenesse alla collezione privata di animali di Adolf Hitler. La voce, però, è stata categoricamente smentita dallo zoo.

Nonostante la veneranda età, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è impossibile definire se Saturn sia o meno l’alligatore più vecchio del mondo. In Serbia, allo zoo di Belgrado, vive un altro alligatore di circa 80 anni.