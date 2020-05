Seul riparte con Gucci e No Space, Just a Place

«L’era in cui viviamo sembra spingerci a creare una nuova definizione di quello che potrebbe essere uno “spazio altro”, non solo fisicamente, ma anche mentalmente e metaforicamente: un luogo in cui costruire un futuro diverso e migliore, dove gli esseri umani possano individuare nuovi modi di relazionarsi tra di loro e con l’ambiente circostante.

I social media e le comunicazioni veloci ci inducono a pensare che ciascuno di noi possa essere in qualunque posto, in qualsiasi momento (almeno nel mondo che conoscevamo fino a poco tempo fa). Questa potenziale ubiquità compromette la capacità di pensare fuori dagli schemi, in quanto incoraggia una forma di omologazione. Uno spazio utopico metaforico, ovvero uno spazio altro, separato da tutti gli altri spazi che conosciamo, è necessario se vogliamo davvero creare nuovi pensieri, nuove relazioni tra gli esseri umani e la terra.

La mostra si concentra su questi elementi. Attinge dal modello degli spazi d’arte alternativi di Seul per riflettere in modo più ampio su ciò che significa creare una narrazione alternativa».

In un video di 60 secondi, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), Gucci porta gli spettatori “lontani” in un tour virtuale della mostra.