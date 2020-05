Emma Stone si è sposata in segreto? Il giallo dell’anello

Il mistero dell’anello all’anulare sinistro. Emma Stone si è sposata? L’attrice e Dave McCary sono fidanzati ufficialmente dallo scorso dicembre

L’annuncio del fidanzamento tra Emma Stone e autore del Saturday Night Live Dave McCary lo scorso dicembre ha fatto gioire i fan dell’attrice, immortalata su Instagram con tanto di anello in primo piano.

Ora, però, sull’anulare sinistro della star quell’anello avrebbe lasciato il posto a quella che assomiglia a una fede nuziale. I più attenti l’hanno scovata nella sua chiacchierata in video sulla salute mentale con Reese Witherspoon. Il matrimonio, messo in stand by per l’emergenza Coronavirus, sarebbe stato celebrato in segreto e tra pochi intimi. Almeno, questa è la teoria dei fan dell’attrice. Le nozze, quelle vere, si sarebbero dovute celebrare lo scorso 20 marzo.

Emma Stone e Dave si sono conosciuti nel 2016 in una puntata di SNL in cui il premio Oscar era ospite. La loro storia, però, è nata l’anno dopo rimanendo sempre molto discreta. La Stone, infatti, è attenta alla privacy e di lei si sa sempre ben poco. Nessun profilo Instagram, niente uscite di coppia a eventi importanti e pochissimi scatti dei paparazzi. Insomma, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) le congetture sul matrimonio segreto potrebbero non essere mai confermate. I fan, però, sono sicuri. L’anello, d’oro giallo, sembra proprio una fede.