Dolore cronico da ustioni: donne più a rischio

Le donne hanno una probabilità più elevata di sviluppare dolore cronico a seguito di gravi lesioni da ustioni termiche. E’ quanto evidenzia uno studio prospettico, multicentrico, di coorte americano. Un’analisi di un sottoinsieme di pazienti di questo studio pilota ha anche indicato che bassi livelli di 17beta-estradiolo prevedono una maggiore gravità del dolore cronico nelle donne sopravvissute a questo tipo di lesioni.

“Diversi anni fa, abbiamo condotto uno studio di coorte prospettico per aiutare a comprendere l’esperienza dei sopravvissuti alle ustioni in seguito alle loro ferite”, ha dichiarato Matt Mauck, assistente professore di Anestesia all’Università della Carolina del Nord presso il Chapel Hill’s Institute for Trauma Recovery.

“In quello studio, abbiamo scoperto che le donne avevano una maggiore gravità del dolore cronico rispetto alle loro controparti maschili”, ha continuato. “Quindi lo scopo di questo studio era confermare quei risultati precedenti e scoprire perché quell’associazione potesse esistere. Stavamo anche esaminando come potremmo essere in grado di prevenire il dolore cronico prendendo di mira le vie degli estrogeni”.

Nello studio attuale, i ricercatori hanno arruolato 96 pazienti. Tutti i partecipanti hanno subito un’ustione che coinvolge il 30% o meno della loro superficie corporea totale, hanno richiesto un autoinnesto di tessuto ed erano stati ricoverati in un centro di cura dell’ustione terziaria entro 72 ore da una grave lesione da ustione termica.

I pazienti hanno valutato la loro gravità del dolore utilizzando una scala di valutazione numerica da 0 a 10 a sei settimane e tre mesi, e quindi mensilmente nell’anno successivo alla lesione. I ricercatori hanno raccolto campioni di plasma entro 72 ore dalla lesione da ustioni e i livelli di 17beta-estradiolo sono stati misurati in pazienti di sesso femminile mediante test immunologico ad alta sensibilità.

Il dott. Mauck e i suoi colleghi hanno valutato l’impatto del dolore sul funzionamento vitale attraverso le sottoscale di interferenza in sette elementi dell’inventario del dolore sintetico ai partecipanti sei mesi dopo l’infortunio da ustioni termiche.

Riferendosi a quanto presentato all’ultimo congresso annuale dell’American Society of Anesthesiologists (abstract F1046), i ricercatori hanno affermato che la maggior parte dei partecipanti allo studio erano uomini (n=72; 75%).

“Questo è in linea con l’attuale epidemiologia delle lesioni da ustioni termiche, in cui la stragrande maggioranza è di sesso maschile”, ha dichiarato il dott. Mauck. “Questo ci ha dato maggiore fiducia nei nostri dati, perché significava che eravamo in linea con le tendenze nazionali riguardo a questi infortuni”.

Lo studio ha scoperto che la prevalenza di dolore cronico moderato o grave (≥4 sulla scala di valutazione numerica) un anno dopo una grave lesione da ustione termica era significativamente maggiore nelle donne rispetto alle loro controparti maschili (32% contro 5%, p=0,001) .

“Ritenevamo che questo fosse in linea con altri dati in letteratura”, ha osservato la dott.ssa Mauck, “che dimostra che le femmine tendono a sperimentare una maggiore gravità del dolore cronico in una serie di altre condizioni, come l’artrite reumatoide, il cancro e la fibromialgia”.

Lo studio ha anche esaminato la gravità del dolore cronico. I risultati hanno mostrato che i partecipanti di sesso femminile presentavano livelli significativamente più elevati di gravità del dolore cronico rispetto agli uomini a tre mesi (coefficiente beta, 2,3; p=0,003), sei mesi (coefficiente beta, 1,7; p=0,010) e un anno (coefficiente beta, 1,7; p=0,002). Dopo l’aggiustamento per la superficie corporea totale interessata, l’educazione, l’etnia e l’età, un modello misto lineare di misure ripetute ha anche indicato che le donne hanno sperimentato una maggiore gravità del dolore nell’arco di un anno dopo la lesione rispetto alle loro controparti maschili (coefficiente beta, 1,25; p<0,001) .

“Quindi non solo una percentuale maggiore di pazienti donne ha sofferto di dolore cronico, ma anche la gravità del dolore era maggiore nelle donne rispetto ai maschi”, ha affermato il dott. Mauck. “Questo, a sua volta, ci ha fatto chiedere perché questo potrebbe essere il caso.

“Quindi abbiamo fatto un ulteriore passo avanti e abbiamo ipotizzato che l’estradiolo fosse importante nello sviluppo del dolore cronico dopo le ustioni”, ha detto.

Questa analisi è stata condotta in un sottogruppo di 14 donne, sette delle quali avevano bassi livelli di 17beta-estradiolo (<20 pg / mL) e sette dei quali avevano livelli elevati (> 20 pg/mL). È stato scoperto che dopo l’aggiustamento per diversi fattori, i livelli peritraumatici di 17beta-estradiolo nelle femmine erano inversamente correlati alla gravità del dolore cronico (coefficiente beta, –0,012; p=0,009).

“Quindi le femmine con bassi livelli di estradiolo avevano una gravità del dolore cronico significativamente maggiore”, ha detto il dott. Mauck.

I ricercatori hanno sottolineato rapidamente che i loro risultati sono ancora molto preliminari. “È allettante pensare che possiamo trattare i pazienti con estrogeni poco dopo la loro ustione per cercare di scongiurare il dolore cronico”, ha spiegato il dott. Mauck. “Certamente è interessante, ma dato che si tratta di un campione così piccolo, sono titubante nel dire che potremmo farlo”.

“Invece, stiamo pianificando ulteriori studi per esaminare questa associazione, in modo da poter provare a comprendere ulteriormente i meccanismi che potrebbero essere alla base di ciò e quali sono i migliori obiettivi per cercare di prevenire il dolore cronico utilizzando questi percorsi”.

“Inoltre, penso che sarebbe utile confermare questi risultati in una dimensione del campione più grande”, ha aggiunto il dott. Mauck. “Quindi abbiamo in programma di vedere se i livelli di estrogeni poco dopo altre forme di trauma potrebbero essere associati alla gravità del dolore cronico. Sarebbe bello se questo fosse generalizzabile anche ad altri traumi. ”

Come ha discusso Daniel B. Carr, i risultati sono rafforzati dalla forza della metodologia dello studio. “I risultati sembrano credibili nel senso che i dosaggi con cui sono stati misurati gli ormoni sessuali sono molto ben consolidati”, ha affermato il dott. Carr, professore di anestesia e di sanità pubblica presso la Tufts University di Boston. “Inoltre, vengono validate anche le valutazioni dell’intensità del dolore e delle interferenze del dolore.”

Tuttavia, ha affermato che la più grande domanda sollevata dallo studio è se l’estradiolo sia una causa di maggiore controllo del dolore o semplicemente un marcatore per la risposta biologica alla lesione da ustioni.

“Con le lesioni da ustioni, si osserva una risposta allo stress molto robusta per molto tempo dopo l’infortunio”, ha osservato il dott. Carr. “Ma a seguito di queste risposte allo stress, alcuni ormoni aumentano e alcuni diminuiscono e gli ormoni gonadici estradiolo e testosterone rientrano in quest’ultima categoria.

“Quindi forse c’è stato un aumento della gravità del dolore acuto precoce e quella gravità si è riflessa in livelli persistentemente più bassi di estradiolo”, ha continuato il dott. Carr. “D’altra parte, forse alcune donne sperimentano maggiori cadute in estradiolo rispetto ad altre donne. Poiché si presume che l’estradiolo abbia un effetto protettivo, la carenza relativa di estradiolo potrebbe determinare la differenza nei punteggi del dolore. “Quindi la questione di causa ed effetto è ancora aperta”.

Maryam Jowza, assistente professore di anestesia all’Università del North Carolina presso la School of Medicine di Chapel Hill, ha trovato i risultati entusiasmanti. “Il legame tra dolore acuto e cronico è il santo graal della medicina del dolore. Se riusciamo a trovare alcuni dei fattori che possono mitigare la transizione dal dolore acuto a quello cronico, allora possiamo fare meglio del semplice trattamento del dolore cronico; possiamo in primo luogo impedire che ciò accada”.