Megattera “danza” sull’acqua: il video è virale

Alaska, il video della megattera che salta fuori dall’acqua fa il giro del mondo. Il filmato è stato girato vicino alle coste di Kachemak Bay

Con un peso tra le 25 e le 30 tonnellata, è difficile credere che una megattera possa essere aggraziata nel compiere un salto fuori dall’acqua, con tanto di piroette finale. Ma questo video, ripreso lungo le coste di Kachemak Bay, in Alaska, vi farà ricredere.

Dobbiamo ricordare che la natura è come un ovetto Kinder: non sai mai quello che puoi trovare al suo interno. Così, non dobbiamo sorprenderci nello scoprire che anche i grandi cetacei, come i più popolari delfini, sono in grado di compiere fantastiche evoluzioni fuori dall’acqua.

Il breaching

Compiere grandi salti fuori dall’acqua è un comportamento tipico dei cetacei, noto come “breaching”. Il motivo di queste evoluzioni non è del tutto chiaro.

Tra le spiegazione più plausibili di questa “danza” della megattera, potrebbe trattarsi di un rituale per il corteggiamento, un modo per eliminare eventuali parassiti o per riunire i pesci per la caccia. Oppure, semplice divertimento. Anche tre specie di squalo, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) ne sono in grado: il mako, lo squalo pinna nera del reef e il grande squalo bianco.