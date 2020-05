Lana Del Rey ai fan: “Non sono antifemminista”

La lettera di Lana Del Rey ai fan: “Non sono un antifemminista”. La cantante si scaglia contro chi l’ha accusata di scrivere e cantare canzoni che inneggiano a relazioni abusive

A volte la musica può creare fraintendimenti. Lo sa bene Lana Del Rey, che, dopo anni nel business, commenta per la prima volta quanti l’hanno sempre criticata di scrivere e cantare canzoni che inneggiano a relazioni abusive.

Nei suoi testi, secondo la critica, donne troppo fragili per dire di no a uomini possessivi e dominatori. Lana, che nel frattempo annuncia la pubblicazione del suo nuovo disco il 5 settembre, dice basta.

Negli anni, come spiega, ha sempre cercato di dar voce a “donne che hanno il mio aspetto e si comportano come me… il tipo di donna che dice no, ma gli uomini capiscono sì”.

Nel lungo attacco, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), l’artista fa anche nomi e cognomi (Doja Cat, Ariana Grande, Beyoncé) chiedendosi perché si usino sempre due pesi e due misure per valutare la musica. Ecco la lettera completa tradotta dai fan, anticipazione dei temi che ascolteremo nel suo prossimo disco.