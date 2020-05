Il 2020 anno da dimenticare: impazzano i meme

Una pandemia, incendi devastanti, calabroni giganti, terremoti. Anche gli scettici iniziano a credere che questo 2020 sia un anno bizzarro, caratterizzato da una serie di coincidenze “nefaste” che lo renderanno indimenticabile negli anni a venire.

Se c’è chi dà la colpa al fatto che sia un anno bisestile, c’è anche chi, più scettico, lo giudica un anno come un altro, le cui disgrazie sono amplificate dalla pandemia di coronavirus che da mesi ha chiuso in mondo in emergenza.

Qualunque sia il proprio punto di vista, una cosa è certa afferma la Dire Giovani (www.diregiovani.it). Anche nelle avversità l’ironia non manca mai, soprattutto sul web, che ha tirato fuori il meglio del 2020 con una valanga di meme tutti da ridere!