I Miele debuttano con l’album “Haven”

Fuori “Haven”, disco d’esordio dei Miele. L’album dei ragazzi cremonesi è stato anticipato da una narrazione lunga un mese

Disponibile online Haven, il primo disco dei cremonesi Miele. La pubblicazione arriva dopo un mese in cui settimanalmente i brani del disco sono stati estratti come singoli e accompagnati da una mailing list in cui la band stessa ha raccontato la composizione e i pensieri dietro i vari brani. Un modo per farsi compagnia in questo periodo difficile che stiamo vivendo tutti.

Il disco parla del senso di disagio provocato da una piccola strangolante realtà di provincia e di come trovarsi un rifugio nella musica possa salvarci. I suoni nostalgici provenienti dalla fine degli anni ’90, inizio anni 2000 con rimandi a dream-pop, emo, country rock. Lo spettro di frequenze è tagliato, definito, appiattito come una routine quotidiana e sempre uguale a sé stessa.

Insieme ai singoli sono usciti tre video: il video ufficiale di “Everyone but Me”, una versione acustica dello stesso brano visibile sulla IGTV della band e il lyric video di “Wait, again”.

Streaming Haven: https://ffm.to/havenmiele