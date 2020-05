Per Brian May il futuro sarà nel veganismo

Brian May, chitarrista dei Queen, diventa vegano e in un’intervista rilasciata a NME dichiara: “Il futuro dell’umanità sarà nel veganismo”

Brian May, chitarrista dei Queen, da tre mesi si è convertito ad un regime alimentare completamente vegetale ed è convinto che “il futuro dell’umanità sarà nel veganismo”. E’ quanto ha dichiarato nell’intervista rilasciata a NME nella quale sostiene che l’emergenza coronavirus costringerà le persone a rivalutare il loro rapporto con la carne: “Questa pandemia sembra provenire da persone che mangiano animali e sta diventando sempre più noto che mangiare animali non è la cosa migliore per la nostra salute”.

Sulla sua scelta di diventare vegano, come riferisce l’Enpa, ha dichiarato: “E’ stata solo una decisione, e non ho predicato a riguardo, ma ora abbiamo visto che gli effetti del mangiare animali ci hanno messo in ginocchio e penso che sia ora di riesaminare il nostro mondo in modo da non abusare delle altre specie”. Le sue dichiarazioni sono arrivate all’indomani della richiesta di chiusura dei wet market in Cina fatta da un’altra popstar internazionale, Paul McCartney, che ha definito “medievali” questi mercati dove vendono animali vivi, carne e altri prodotti ‘freschi’.