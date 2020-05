Mozambico: ippopotamo avvistato in un resort

In Mozambico un resort deserto diventa il paradiso di un ippopotamo che insolitamente ha deciso di nuotare in acque salate: il mammifero ha fatto un lungo viaggio

In Mozambico, le spiagge di un resort turistico sull’Oceano Indiano rese deserte dalle restrizioni imposte per combattere il Covid-19 hanno accolto per una volta un visitatore inusuale: un esemplare di ippopotamo e’ stato infatti visto nuotare tra le acque cristalline, approfittando della liberta’ concessagli dallo stop al turismo. La scena e’ stata immortalata in un video che ha riscosso un successo sui social media, oltre ad attirare l’attenzione degli esperti.

E’ molto raro che un ippopotamo, animale che abita di solito laghi e fiumi, decida di nuotare nelle acque salate del mare. Secondo quanto ricostruito dagli zoologi, il mammifero deve aver fatto un lungo viaggio per giungere fino al resort, attraversando anche una frontiera: la provenienza piu’ probabile dell’animale sono infatti i laghi di Kosi Bay, nella provincia sudafricana del KwaZulu-Natal.

Il filmato, spiega l’agenzia Dire (www.dire.it), è piaciuto anche all’ufficio del turismo della zona, Ponta do Ouro, che ha deciso di rilanciarlo con un simpatico commento: “Ecco un visitatore a sopresa dal Sudafrica a Ponto do Ouro, mentre viola il divieto sugli spostamenti“.