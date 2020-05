Gipsy Fiorucci in radio con “Protagonista”

Gipsy Fiorucci in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali con il nuovo brano “Protagonista”, terzo estratto dall’album “Protagonista del finale”

in radio e digitale “PROTAGONISTA” (etichetta SanLucaSound), il nuovo singolo della cantautrice umbra GIPSY FIORUCCI, terzo estratto dall’album “PROTAGONISTA DEL FINALE”, uscito il 10 dicembre 2019.

Il brano è una ballata toccante ed emozionale in chiaro stile pop-rock che esprime tutta la sua forza in un sound melodico ma anche incisivo e penetrante. La canzone è stata scritta da Gipsy Fiorucci insieme all’autrice Lina Falaschi e al compositore Riccardo Brunamonti, con la produzione artistica di Renato Droghetti e la supervisione di Manuel Auteri.

“PROTAGONISTA” è un brano tra i più significativi ed introspettivi del disco da cui nasce anche il titolo dello stesso. «Ha una vena malinconica graffiante che attraverso un’anima tormentata descrive le difficoltà incontrate nel proprio cammino in contrapposizione con la voglia sempre più forte di andare avanti e continuare a sognare», commenta la cantautrice umbra.

Il videoclip con la regia ed editing di Rodolfo Mannara, esprime tutta la forza e l’energia della canzone attraverso immagini evocative che vanno ad evidenziare l’importanza dei sogni nella nostra vita e la potenza di un testo profondo e ricco di significato.

«Per questo videoclip ho immaginato il concetto di libertà intesa come vera e propria forma d’essere. Uno spazio infinito dove provare emozioni e allo stesso tempo renderle solide nel nostro io. La potenza e la profondità del brano hanno contribuito ad ispirare la scelta e il montaggio delle immagini, che mano a mano crescono d’intensità secondo dopo secondo. Un ideale astratto ma concreto, fatto di spazi e luoghi dove l’anima di ognuno di noi può essere appunto protagonista», afferma il regista.

VIDEO https://youtu.be/PlviWiPERcY

Questa la tracklist dell’album: “Attimi per attimi”, “Specchi di luce”, “Serial Lover”, “Imagine”, “Protagonista”, “Try”, “Odio e amore”, “The Game”, “Shattered”, “Non c’è via d’uscita”, “Sei nell’anima”, “Generation”, “What’s Up” e “Specchi di luce” (acoustic version).

BIOGRAFIA

La cantautrice umbra Marta Fiorucci in arte “Gipsy Fiorucci” nasce a Città di Castello in provincia di Perugia.

Negli anni partecipa a diversi Festival Nazionali che la vedono finalista: “Il Festival dell’Adriatico”, la “Bella e la Voce” e il “Festival di Saint Vincent” per citarne alcuni.

Dal 2001 al 2006 frequenta l’Accademia “Atelièr della voce” a Firenze per perfezionare dizione, fonetica e timbrica della voce.

Nel maggio 2010 partecipa al concorso “Stargate Music Festival” classificandosi tra i finalisti nazionali che prenderanno parte alla compilation della manifestazione.

Successivamente frequenta per quattro anni l’Accademia della Voce a Montecatini Terme e nel 2011 realizza assieme a Marco Del Freo (autore del brano “Doppiamente fragile” con cui Anna Tatangelo vinse Sanremo nel 2002) il brano autobiografico “Oltre la mia stanza”, che le permette di accedere all’Accademia di Sanremo Lab.

Nell’ ottobre 2018 è stata finalista nazionale del concorso “Il Cantagiro” con il brano “Bellissimo” scritto da lei e dal compositore Stefano Stinchi. Il 16 maggio dello stesso anno, esce il videoclip ufficiale del singolo “Serial Lover” per la regia di Lorenzo Lombardi e dal 28 giugno il brano è presente in tutte le principali piattaforme digitali.

Nel giugno 2019 viene scelta dal direttore artistico del Festival Nazionale “Il Pilone d’Oro”, che si svolgerà a gennaio 2020 a Messina, per rappresentare la regione Umbria dove sarà accompagnata da una prestigiosa orchestra. Successivamente partecipa al Festival Internazionale “Una Voce per l’Europa”, classificandosi tra i primi 16 finalisti nazionali nella categoria brani in lingua italiana la cui finale si è svolta a Chianciano Terme (SI) ad agosto. Nell’estate 2019 l’artista partecipa a diversi Festival Nazionali in qualità di ospite, tra questi il “Montesilvano Pop Rock Music Festival”, il Premio “Mimì Sarà” e il “Cantagiro” per la promozione del singolo “Serial Lover”. A settembre 2019 viene selezionata tra gli artisti che prenderanno parte al prossimo “Sanremo Rock” la cui finale si svolgerà a giugno 2020 al Teatro Ariston di Sanremo.

Nel settembre 2019 l’artista prosegue il percorso con l’etichetta San Luca Sound insieme al produttore artistico Renato Droghetti (che negli anni vanta collaborazioni con Paola Turci, Edoardo Bennato, De Crescenzo, Paolo Meneguzzi, Dodi Battaglia, Gaetano Curreri e molti altri) e a Manuel Auteri cantautore e discografico fondatore dell’etichetta di cui fa parte, per la realizzazione del suo primo album.

Il 18 novembre esce “Specchi di luce”, primo singolo estratto dall’album di debutto “Protagonista del finale”, disponibile dal 10 dicembre in tutti gli store e piattaforme digitali. Il lavoro discografico, con la produzione artistica di Renato Droghetti e la supervisione di Manuel Auteri, è un album emozionale, dalle sonorità pop-rock e dal sapore internazionale miscelate ad un tocco di elettronica, che mette in risalto le caratteristiche vocali intense e carismatiche della cantautrice umbra.

Nel febbraio 2020, durante la settimana sanremese, partecipa in qualità di ospite a diversi ed importanti eventi tra i quali l’importante “Gran Galà della stampa” al Casinò di Sanremo.

Ora è uscito “Protagonista”, il secondo singolo estratto dall’album “Protagonista del finale”.

LINK SOCIAL

https://www.facebook.com/Gipsyofficial

https://www.instagram.com/martafiorucci_gipsy/