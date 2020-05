Rocco Fasano nel “Mondo sommerso” di Lowlow

Rocco Fasano insiema a Rada Ghedea è il protagonista del videoclip del nuovo singolo di Lowlow “Mondo sommerso”, ultimo estratto da “Dogma 93”

Rocco Fasano, insieme a Rada Ghedea, è il protagonista del video del nuovo singolo di Lowlow “Mondo sommerso”. Il brano è l’ultimo estratto dal disco “Dogma 93”, uscito per Sony Music, ed è un feat. con Holden.

Il video, diretto da Glauco Citati, girato rispettando le restrizioni imposte dalla quarantena, vede la star di Skam Italia al centro di una storia d’amore vissuta dall’inizio con l’entusiasmo e la gioia giovanile lascia spazio, col passare del tempo, ai litigi e alle incomprensioni fino ad arrivare al termine della relazione.

Ritorna anche in questo singolo il tratto tipico della scrittura di Lowlow dove la narrazione ha un ruolo centrale così come i riferimenti alla cultura cinematografica, uno dei cardini principali nella musica e nel racconto del rapper romano.

L’artista, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), apre una riflessione su come alcune decisioni determinino la vita di ognuno, le strade abbandonate sprofondano come Atlantide per riemergere solo nei pensieri più nascosti con un velo di rimpianto. Il brano racconta la difficoltà di prendere delle scelte tramite la fine di una storia d’amore. “Mondo Sommerso” è la risposta alla domanda che tutti si sono posti almeno una volta: “se non avessi chiuso quel rapporto dove sarei ora? Chi sarei?”.