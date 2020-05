Il romanzo Just Beyond prende vita su Disney+

“Sono cresciuto guardando con i miei genitori le repliche di Ai confini della realtà e l’originale Storie incredibili“, ha dichiarato Seth Grahame-Smith. “Ho sempre desiderato fare una serie antologica che le famiglie potessero guardare insieme, che fosse adatta sia agli adulti che ai bambini. R.L. Stine – ha continuato il creatore della serie come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it) – ha fatto parte dell’infanzia di milioni di persone e Disney+ ha già dato prova di saper realizzare show di alta qualità per tutta la famiglia. Non potrei essere più entusiasta di lavorare con entrambi“.

“Una volta, a Walt Disney World c’era l’attrazione Goosebumps HorrorLand“, ha dichiarato R.L. Stine. “Era una delle cose più elettrizzanti della mia vita. Ora sono emozionato di collaborare con Disney per questa serie TV basata sui miei romanzi a fumetti. Scrivere ‘Just Beyond’ per la BOOM! Studios – ha continuato Stine – è stata per me una gioia fin dall’inizio e sono felicissimo che sia il meraviglioso sceneggiatore Seth Grahame-Smith a portarla in vita per Disney+. Potrei essere più fortunato di così?”.