FLWR online con l’album d’esordio “Stare”

FLWR online con il concept album d’esordio “Stare” che raccoglie l’ultimo anno e mezzo di vita dell’artista, trascorso tra l’Italia e gli Stati Uniti

Toomuchfresco presenta Stare album d’esordio di FLWR, giovanissimo e talentuoso artista romano che propone un urban di stampo romantico e patinato sospeso tra rap, trap e canzone d’autore. Un concept album sui colori e le loro sfaccettature a cui vi hanno partecipato altri producer e artisti della crew di TooMuchFresco tra cui UkuLele.

Stare raccoglie l’ultimo anno e mezzo di vita di FLWR, trascorso tra l’Italia e gli Stati Uniti. Ogni traccia racconta un’esperienza particolare: anche se ciascuna è diversa dalle altre, ognuna di esse, con il titolo di un colore, trasmette in maniera evocativa un’emozione differente.

Stare nasce da mix di suoni diversi concepiti in primis da FLWR (cantante e produttore dei suoi pezzi). Ciò che si nota sin da subito è il sound “pop” delle linee vocali di FLWR e l’aggressività hip pop/trap delle strumentali dei pezzi. Ma dentro alle tracce ci sono anche sonorità R&C, atmosfere elettroniche e un pizzico di indie.

Per l’uscita dell’album è stata scelta la strategia discografica della waterfall release che prevede l’aggiunta di pezzi all’interno dell’album sulle piattaforme digitali che via via si va componendo fino alla pubblicazione del totale delle tracce.

Il lancio è preceduto da una campagna visual sui social composta da 11 pics, una per ogni traccia, curate dal fotografo Marco Cignitti e dal graphic designer Daniele Pisano aka Dannywise.

CREDITS

Luce (di Alessandro Cuomo) Bianco (di Alessandro Cuomo) Giallo (di Alessandro Cuomo) Arancione (feat. Siboh) (di Alessandro Cuomo, Saverio Grasselli) Rosso (di Alessandro Cuomo, Federico Inciocchi) Rosa (di Alessandro Cuomo) Verde (feat. Ukulele) (di Alessandro Cuomo, Emanuele Colasanto) Blu (di Alessandro Cuomo) Viola (di Alessandro Cuomo, Cristiano Gizzi) Nero (di Alessandro Cuomo) Technicolor (di Alessandro Cuomo)

Le tracce 02, 03, 05, 09, 10, 11 sono state registrate, mixate e masterizzate presso il Sottoscala Recording Studio da Federico Inciocchi e Alessandro Cuomo. Le tracce 01, 04, 06, 07, 08 sono state registrate, mixate e masterizzate da Alessandro Cuomo presso il suo studio. L’artwork di STARE è realizzato da Daniele Pisano aka DANNYWISE. Le foto promozionali, incluso lo scatto presente nell’artwork, sono state realizzate da Marco Cignitti.

FLWR

Instagram

Facebook