Errol, il “gatto volpe” che ha conquistato Instagram

Errol, il “gatto volpe” alla conquista di Instagram: con le sue fattezze volpine questo micio si è guadagnato oltre centomila follower sul popolare social

Non fatevi ingannare dall’aspetto. Errol è un gatto in tutto e per tutto. Sarà per il colore del lungo pelo e per la coda estremamente voluminosa che in molti si sono chiesti se non avesse discendenze da una volpe.

A dargli queste caratteristiche è davvero la genetica, ma non per discendenza come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it). Errol è un somalo, una particolare razza felina i cui esemplari sono spesso definiti “gatti volpe”.

Celebre su Instagram per le sue fattezze volpine, Errol ha conquistato oltre 100mila seguaci.

Curioso e giocherellone, Errol ha 2 anni e vive vicino Londra con i suoi fratelli acquisiti Xafi e Auri, due gatti Blu di Russia, anch’essi popolari sul web. Il suo nome completo è Good Boy Featherstone Bindle of Quirm, abbreviato Errol, ispirato all’omonimo personaggio del romanzo “A me le guardie!” di Terry Pratchett.