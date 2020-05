Le scimmiette si abbracciano: il video è virale

Il video delle due scimmiette che si abbracciano è virale sui social: appartengono alla specie a rischio estinzione “cercopiteco dorato”

Forse sono mamma e figlio, forse due fratelli, o forse semplicemente amici. Fatto sta che le due scimmie protagoniste di questo video virale hanno fatto sorridere ed emozionare migliaia di utenti. Una, la più piccola, fa qualche capriccio e cerca l’affetto della scimmia più grande che spalanca le zampe e si lascia abbracciare.

Le due scimmiette, appartenenti alla specie a rischio estinzione “cercopiteco dorato”, restano accoccolate così per tutta la durata del video. E’ proprio vero, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), che non servono parole per esprimere emozioni.