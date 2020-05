Emma The Sleep Company entra nel Gruppo Haniel

Emma The Sleep Company ha annunciato di aver concluso un accordo con Haniel family equity company con sede a Duisburg

In un’ottica di evoluzione verso nuovi mercati sempre più internazionali e globali Emma The Sleep Company (Bettzeit GmbH), tra le aziende a più rapida crescita in Europa (1), leader nella produzione dei sistemi per il sonno, ha annunciato di aver concluso un accordo con Haniel family equity company con sede a Duisburg, con significative partecipazioni nel Gruppo Media Markt, presente in Italia con il brand Mediaworld.

Grazie ai numerosi riconoscimenti internazionali, un modello di business in continua evoluzione, Emma The Sleep Company ha saputo attrarre l’attenzione di un player di primaria importanza come Haniel che è entrato nella compagine finanziaria con il 50.1%. I soci fondatori dell’azienda Manuel Mueller e Dennis Schmozi che detengono ciascuno il 24,95% delle quote della società, continueranno a mantenere la carica di amministratori delegati guidando l’espansione in ambito internazionale.

Grazie all’acquisizione di Emma, Haniel prosegue il processo di trasformazione aggiungendo un nuovo e importante tassello al suo portfolio. “Siamo davvero orgogliosi di poter collaborare con Emma ampliando così il nostro ventaglio di attività con un’azienda giovane, innovativa e in rapida crescita, ha spiegato Thomas Schmidt, CEO di Haniel. Anche i soci fondatori sono molto entusiasti “ci auguriamo possa portare vantaggi a entrambi, ha sottolineato Dennis Schmoltzi co-CEO di Emma: “con un partner forte come Haniel al nostro fianco, siamo certi di raggiungere obiettivi di crescita importanti sviluppando nuove aree di business nella tecnologia del sonno. Inoltre, in breve tempo saremo in grado di diventare i principali player in ambito internazionale. Per il momento, stiamo procedendo molto bene, la crisi causata dal Coronavirus non ha finora danneggiato troppo i nostri partner e le imprese che collaborano con noi”.

Emma – The Sleep Company (Bettzeit GmbH) fondata nel 2013, in soli 6 anni ha sviluppato una piattaforma online per la distribuzione di sistemi per il sonno, un’azienda D2C che ha avuto una crescita considerevole per essere nata come una start up. Il 2019 è stato un anno record, con un fatturato di 150 milioni di euro, +86% rispetto l’anno precedente, per il 2020 prevede di raggiungere un fatturato di 200 milioni di euro. Il marchio è oggi presente in 21 Paesi ed è considerato tra i principali distributori di bed-in-a-box, un mercato in costante evoluzione. La pluripremiata qualità dei materassi Emma è ben conosciuta in tutta Europa oltre che in Italia, dove gli è stato attribuito il riconoscimento di Prodotto dell’anno 2020 ed in precedenza ha ottenuto il titolo di Migliore del Test di AltroConsumo.

I fattori che hanno contribuito al successo di Emma, oltre alla ricerca e alla continua innovazione, sono: un team di 350 collaboratori, la competenza di esperti, la rapida implementazione di soluzioni personalizzate insieme ad efficienti strategie di marketing, partner strategici e un approccio al mercato omnichannel.

Manuel Mueller, fondatore co-CEO di Emma ha dichiarato “siamo entusiasti dell’impulso di crescita di Haniel Holding e dell’orientamento di questa azienda a creare valore per le future generazioni, il suo portfolio di aziende sostenibili è assolutamente coerente con la nostra visione a lungo termine. Siamo certi che, combinando le nostre competenze, porteremo la tecnologia del sonno e il benessere a un livello ancora più alto, a breve infatti, saremo pronti per presentare insieme le ultime novità”. Haniel ha significative partecipazioni in società come CWS, ELG e Media Markt/Staturn/Mediaworld.

Thomas Schmidt: “in questo momento siamo concentrati nella gestione dell’emergenza causata dal Coronavirus e, come tutti, ci preoccupiamo del benessere dei nostri collaboratori e delle loro famiglie e al contempo siamo molto impegnati alla nuova strategia Haniel: creare valore nel lungo periodo e assicurare posti di lavoro. Già dall’anno scorso abbiamo deciso di investire solo in società che rientrano in queste tre aree tematiche: Persone, Pianeta e Progresso. Con l’ingresso di Emma nel nostro gruppo, nella divisione dedicata agli investimenti sulla persona, contribuiremo in modo significativo a un futuro sano e degno di essere vissuto. La transazione è iniziata a gennaio e siamo certi potrebbe chiudersi a breve, proprio grazie alle nostre affinità strategiche”.

Nell’ambito della transazione, gli attuali investitori hanno venduto le proprie azioni a Haniel. L’accordo non include finanziamenti, in quanto Emma è in fase di crescita con capitali propri. Di comune accordo è stato stabilito di non divulgare il prezzo di acquisto e i dettagli dell’accordo contrattuale. La transazione rimane soggetta all’approvazione dell‘antitrust.