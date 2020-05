I Dirotta su Cuba rivisitano “Sì, viaggiare” di Battisti

I Dirotta su Cuba online sulle piattaforme digitali con una versione funk di “Sì, viaggiare” di Lucio Battisti e con il singolo “Thinking of you”

L’emergenza coronavirus e’ stata un vero e proprio macigno caduto sul mondo della musica. Sara’ praticamente impossibile assistere quest’anno a concerti. Probabilmente tocchera’ aspettare l’anno prossimo per una ripartenza presumibilmente, pero’, “in tono minore”.

Simona Bencini, storica voce dei Dirotta su Cuba, funk band nata a Firenze una trentina di anni fa. “Questo e’ un momento sospeso – ha detto all’agenzia Dire ( Ne e’ convinta, storica voce dei, funk band nata a Firenze una trentina di anni fa. “Questo e’ un momento sospeso – ha detto all’agenzia Dire ( www.dire.it ) -. Come mamma sono molto impegnata, ho due figlie, le seguo negli studi.

Come artista e’ una situazione nuova. I Dirotta su Cuba negli ultimi anni hanno incentrato la loro attivita’ sui live. Ora la mancanza, la cancellazione dei concerti fino a fine 2020 ci fanno sentire perduti. Quando faccio le valige e vado a fare i concerti per me e’ come andare dallo psicologo”.

Ora questo stop, che puo’ pero’ diventare l’occasione per produrre nuovi pezzi: “Usufruiremo del momento di pausa per produrre materiale nuovo – ha detto ancora Simona Bencini – A breve usciremo con un nuovo singolo”. Quello che e’ nato in questo periodo di stop “e’ un movimento di musica a distanza, che si e’ creato sui balconi, e’ una cosa che non andra’ persa. Noi come Dirotta su Cuba abbiamo sempre fatto video a distanza. Anche perche’ non avevamo il budget per fare i video fighi di un tempo, per noi non non c’e’ niente di nuovo in questo”.

Servira’, spiega la voce dei Dirotta su Cuba, “trovare la modalita’ per ricompensare tutto questo. I musicisti non campano d’aria”. La musica live “e’ sostentamento. C’e’ un cachet, un lavoro. Esistono piattaforme in streaming a pagamento per fare concerti, ma non so quanto se ne possa tirare fuori. E poi c’e’ la musica live non si puo’ sostituire con niente. I sensi sono tutti coinvolti, come il toccare, l’occhio, l’udito. La musica dal vivo non si puo’ clonare“.

La musica dal vivo “per gli artisti e’ l’unica fonte di soddisfazione, di guadagno e vera espressione. È la parte piu’ bella del nostro mestiere. Il contatto con il pubblico… non te lo puo’ dare nessun’altra cosa”.

In queste settimane i Dirotta su Cuba sono tornati con un nuovo singolo, celebrativo, ‘Thinking of you’, ovvero la versione di ‘Dove sei’, successo della band di 25 anni fa, riproposto con il rapper Sonny king, e soprattutto con una versione funk di

‘Si’, viaggiare’ di Lucio Battisti.

Il brano e’ in rotazione radiofonica, sulle piattaforme online e negli store digitali. E fa parte del progetto ‘Cocktail Battisti’ volume due, l’album del producer romano Papik, che arriva a quattro anni dal successo di ‘Cocktail Battisti’ volume uno. “A noi e’ toccato ‘Si’, viaggiare’- racconta ancora Simona Bencini- Che sia di buon auspicio in questo momento. Il singolo lo abbiamo registrato a fine febbraio. Papik ci ha chiamato per cantare in questo album. Ora e’ un viaggiare con la mente, la fantasia, speriamo di farlo presto fisicamente. È bellissimo poter uscire con un brano positivo, con un arrangiamento molto positivo. Vogliamo che la gente viaggi con noi con la testa. Spero che questo brano lo

potranno ascoltare tutti in viaggio. È un brano colonna sonora di questi tempi”.