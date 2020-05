Cicloturismo in Puglia: nascono nuovi percorsi

Cicloturismo in Puglia: nuovo sito online. Itinerari a piedi e nuovi percorsi facili per tutti tra le novità introdotte

È stata rilasciata di recente una nuova versione di Cicloturismo in Puglia, sito web dedicato alle vacanze in bicicletta in Puglia e Basilicata. Bike & Hike, società pugliese proprietaria del marchio, si occupa dell’organizzazione di viaggi in bici da 7 anni, proponendo una grande varietà di itinerari individuali e guidati adatti a ciclisti di ogni età e livello. Oltre al noleggio delle biciclette, l’agenzia si occupa di tutti gli aspetti riguardanti la vacanza, a partire dall’alloggio e dal trasporto giornaliero dei bagagli.

I diversi percorsi permettono ai viaggiatori di visitare tanti luoghi simbolo di questa parte d’Italia: i Sassi di Matera, i trulli di Alberobello, Lecce e il suo splendore barocco, il Salento, Ostuni, la Valle d’Itria, Castel del Monte e tanto altro.

Nella versione aggiornata del portale, dotata di una nuova interfaccia, sono presenti diverse novità interessanti che riguardano soprattutto l’ampliamento del catalogo. Tra queste ci sono gli itinerari facili per tutti, cinque semplici e brevi circuiti ideali per chi si affaccia a questa tipologia di turismo per la prima volta. Per coloro che invece prediligono camminare, è stata inserita una nuova sezione dedicata ai viaggi a piedi, che al momento presenta due itinerari offerti con formula individuale.L’offerta, inoltre, si estende anche oltre i confini pugliesi: sono ora disponibili, infatti, quattro viaggi in bicicletta nella Sicilia barocca, ideati per scoprire in libertà le meraviglie del Val di Noto.

Il nuovo sito si presenta quindi con un’offerta più ampia e diversificata, ma sempre fedele alla filosofia che sin dal principio contraddistingue il tour operator pugliese: Il turismo lento, sia a piedi che in bicicletta, è un’esperienza straordinaria, un modo diverso di esplorare un territorio. Per di più, è la soluzione ideale per ricominciare a viaggiare in epoca post Covid-19: immersi nella natura, infatti, si evitano il più possibile gli assembramenti e i luoghi affollati.

Per richiedere maggiori informazioni sui servizi offerti o sui vari itinerari di Cicloturismo in Puglia, è possibile inviare una email o compilare gli appositi moduli di prenotazione.