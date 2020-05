Chromatica di Lady Gaga uscirà il 29 maggio

“Il viaggio continua”. Lady Gaga fa felici i suoi fan e su Instagram annuncia la tanto attesa data d’uscita del suo nuovo disco, “Chromatica”. Il lavoro, il sesto della sua carriera come ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sarebbe dovuto arrivare su tutte le piattaforme e nei negozi lo scorso 10 aprile ma l’emergenza Coronavirus ha fatto posticipare tutto. Ora la release date è fissata per il 29 maggio.

Non ha dato altri dettagli la popstar, che, nelle scorse settimane, si è anche vista spoilerare la tracklist del disco. Alla fine, non le è rimasto che confermare ciò che internet aveva anticipato su Chromatica. Sedici tracce, tre bonus track e tre featuring: quelli con Ariana Grande, Elton John e il gruppo sudcoreano BlackPink. Il countdown è ora finalmente partito e già i fedelissimi Little Monster non vedono l’ora di ascoltare tutte le tracce inedite, anticipate dal singolo “Stupid Love”.