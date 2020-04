Lady Gaga costretta a svelare tracklist di Chromatica

La tracklist di Chromatica finisce in Rete e Lady Gaga è costretta a pubblicarla ufficialmente: nel disco Ariana Grande, Elton John e il gruppo sudcoreano BlackPink

Sedici tracce, tre bonus track e tre featuring: quelli con Ariana Grande, Elton John e il gruppo sudcoreano BlackPink. Sono questi i nuovi dettagli che emergono sul sesto disco di Lady Gaga, “Chromatica”. È finita online la tracklist del lavoro, ovviamente senza il consenso della diretta interessata. La popstar l’ha poi ripubblicata sul suo profilo ufficiale in tarda serata.

Il nuovo disco di Lady Gaga sarebbe dovuto arrivare su tutte le piattaforme lo scorso 10 aprile. A causa del perdurare dell’emergenza Coronavirus, la cantautrice ha scelto di annullare l’uscita, rimandandola a data da destinarsi. Una decisione che ha di certo creato amarezza tra i fan e fatto aumentare l’hype attorno al disco. Gaga, attualmente impegnata nel sfruttare la musica come sostegno per i più bisognosi, non ha commentato l’arrivo della tracklist online.

Ora, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ci si aspetta qualche dettaglio in più su Chromatica in arrivo da fonti ufficiali. Leggendo la tracklist del sesto album di Lady Gaga una cosa è chiara: sarà un disco dove il girl power si esprime all’ennesima potenza!