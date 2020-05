Arriva in libreria la “Factory” di Tim Bruno

In libreria “Factory” di Tim Bruno: una storia di grande forza simbolica, una moderna Fattoria degli animali di Orwell

E’ in libreria “Factory”, l’ultimo lavoro di Tim Bruno. Una storia di grande forza simbolica, una moderna Fattoria degli animali di Orwell scritta in un contesto quanto mai attuale che ci invita a riflettere sulle nostre scelte.

La Factory è uno stabilimento di animali sottoposti alla più grigia routine produttiva. Da molte stagioni Scorza, un ratto solitario, ha scoperto il modo di entrarvi, aprendosi un varco in una grata di ferro arrugginito. È così che riesce a rubare il foraggio destinato agli animali d’allevamento. La Factory è diventata la sua dispensa privata: cibo a volontà e tepore anche in inverno. Ma un giorno il ratto cade sul tapis roulant che riempie i trogoli e si ritrova muso a muso con A550, un vitello chiazzato da una macchia bianca proprio al centro della fronte. Scorza scopre così che quel corpo fumante di vapore è in grado di parlare e di prova- re emozioni. È l’inizio di un’amicizia e l’amicizia, si sa, fa la rivoluzione.

Tim Bruno è uno degli autori italiani di libri per ragazzi più amati e affermati. Scrittore e naturalista, ha dedicato buona parte della sua vita all’osservazione degli animali e del loro comportamento e oggi è coordinatore scientifico dell’Acquario di Genova. La sua serie fantasy, Ossidea, ha venduto oltre 75.000 copie.

pp. 256

€ 16,00

Dai 9 anni