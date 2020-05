Arizona: coyote insegue roadrunner come nel cartoon

Coyote insegue un roadrunner in Arizona: Willy e Beep Beep del cartone animato filmati a Tucson, ecco il video che sta facendo il giro del web

Il popolare cartoon di Looney Tunes prende vita in Arizona, dove un coyote è stato filmato inseguire un roadrunner a Tuscon. Il simpatico video è stato ripreso da Michael Thomas Bogan, assistente professore alla Arizona State University’s School of Natural Resources e pubblicato su Twitter, dove in pochi giorni è diventato virale. Anche nella realtà Beep Beep ha la meglio e alla fine vola via lasciando “Willy” a bocca asciutta.

Nati dalla mente di Chuck Jones il 16 settembre del 1949, Willy (per esattezza, Wille E. ) e Beep Beep sono tra i personaggi più popolari dei Looney Tunes. Ogni episodio del cartoon vede il coyote alle prese con un nuovo piano per acciuffare il roadrunner, che puntualmente fallisce in modo esilarante. Fino all’ultima puntata, dove con sorpresa di tutti, lo sfortunato predatore riuscirà finalmente a catturarlo.

Beep Beep è un “corridore della strada” (Geococcyx californianus), uccello che vive nelle zone desertiche degli Stati Uniti.

Conosciuto in inglese con il nome roadrunner, il pennuto può correre davvero veloce, proprio come nel cartone animato, raggiungendo anche i 30 km/h.

Oltre i coyote, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), il corridore della strada è preda anche di falchi, aquile, moffette, procioni e gatti domestici.