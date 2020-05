DownTown Studios lancia “Unlock DownTown”

DownTown Studios lancia il bando “Unlock DownTown” aperto a band e solisti di tutti i generi musicali: ai migliori lo studio offrirà mix, mastering e promozione

Downtown Studios, studio di registrazione e produzione fondato da Guido Tronconi nel 2005 a Pavia, presenta “Unlock DownTown” (GUARDA IL VIDEO) bando web aperto a band e solisti di tutti i generi musicali: fino al 22 maggio si potrà inviare il materiale richiesto (brani inediti in .wav) alla mail downtownproduzioni@gmail.com. Alle migliori proposte Downtown Studios offrirà mix, mastering e promozione e l’inserimento su Spotify nella playlist/compilation del Downtown Studios, che sarà disponibile da giugno 2020. Il progetto vede anche la collaborazione del musicista e produttore Pietro Alessandro Alosi (Il Pan Del Diavolo; Alosi).

“La musica riparte dal basso e dagli di artisti aggregati – racconta Guido Tronconi – Downtown Studios, attiva sul fronte della cultura dal 2005, dà una risposta a questo momento difficile attraverso questa iniziativa, e si propone come trampolino di lancio per unire gli artisti – partendo da Pavia e provincia fino a tutto il territorio nazionale – e dimostrare alla comunità la grande resilienza della scena musicale e della musica in sé.”

Downtown Studios è una realtà musicale attiva a Pavia da più di 15 anni come studio di registrazione, sale prova, scuola di musica e produzioni audio/video. Un centro culturale magico dove i musicisti si incontrano e poi collaborano attivamente. Le collaborazioni in questi anni di attività sono innumerevoli, dalla scena locale a quella internazionale, tra le più rilevanti: Asian dub Fundation, Ivano Fossati, Andrea Parodi, Christian Kjellvander, Mandolin Brothers, e molti altri artisti locali che hanno fatto di questo posto il proprio laboratorio creativo.

