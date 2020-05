Coronavirus: Disney lancia le sue mascherine a tema

Coronavirus, protetti dal contagio con stile: Disney lancia le mascherine a tema per adulti e bambini che saranno in vendita, per ora, sullo store online americano

Riutilizzabili, colorate, assolutamente irresistibili. Sono le mascherine protettive lanciate da Disney ispirate ai personaggi più amati del marchio.

Star Wars, Avenegers, Topolino, Winnie the Pooh: la nuova linea è disponibile in numerose varianti, ognuna delle quali offerte in 3 diverse taglie, sia per adulti che per bambini.

Le mascherine, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), saranno acquistabili al prezzo di 19,90 dollari in pack da 4 pezzi sul sito di Disney Store USA a partire da questa estate: a seconda del modello varia la data della disponibilità. Nel frattempo, è possibile effettuare un preordine.

“Disney donerà un milione di mascherine facciali di stoffa per bambini e famiglie nelle comunità meno abbienti e vulnerabili negli Stati Uniti che saranno distribuite da MedShare (www.medshare.org)”, si legge sul sito Disney Store. “Grazie alla domanda elevata, siamo entusiasti di condividere che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di raccogliere 1 milione di dollari dalle vendite delle nostre maschere in tessuto, che saranno donati a MedShare per sostenere gli sforzi della comunità medica nel fornire assistenza salvavita ai bisognosi”.