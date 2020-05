Amici Speciali: Alessio Gaudino vince prima puntata

Divertente, solidale ed emozionante: così si potrebbe riassumere la prima delle quattro serate di ‘Amici Speciali’ con Tim insieme per l’Italia , lo show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi nato per raccogliere fondi per la Protezione Civile per far fronte all’emergenza Covid-19. A vincere la prima puntata è stato il ballerino della squadra bianca Alessio Gaudino, che ha avuto la meglio nell’ultima sfida su Michele Bravi, che ci ha regalato un emozionante ritorno sulle scene, e su i The Kolors.

LA SQUADRA BIANCA