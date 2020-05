Radice e Turconi riportano in libreria Viola Giramondo

Usciva nel 2013 per Tipitondi Tunué “Viola Giramondo”, il primo e amatissimo graphic novel firmato da Teresa Radice e Stefano Turconi che ha fatto il pieno di premi (Premio Boscarato 2014 come miglior fumetto per bambini/ragazzi, pubblicato in Francia da Dargaud: Prix Jeunesse a Bédécine Illzach 2015 e Sélection Jeunesse a Angouleme 2016). A distanza di 7 anni, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), le avventure della piccola Viola Vermeer tornano in libreria nella nuova edizione BAO Publishing con una nuova copertina, una storia in più e materiale inedito di approfondimento.