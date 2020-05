Fedez torna con il singolo Problemi con tutti (Giuda)

Fedez è tornato in pista e ha “Problemi con tutti (Giuda)”: fuori il nuovo singolo disponibile su tutte le piattaforme per Sony Music Italy

Lo avevamo lasciato con il featuring ne “Le feste di Pablo” di Cara e con la promessa che nuova musica sarebbe arrivata presto. Fedez non ha deluso le aspettative e a sorpresa ha rilasciato un nuovo singolo. Si tratta di “Problemi con tutti (Giuda)”, su tutte le piattaforme per Sony Music Italy.

La pausa: non si può stare a lungo lontani dalla musica

Scritto nella sua cabina armadio/studio di registrazione, “Problemi con tutti (Giuda)” segna il ritorno di Fedez dopo il periodo di pausa annunciato qualche tempo dopo l’uscita del suo ultimo disco “Paranoia Airlines”, pubblicato a gennaio 2019.

In quel periodo, Federico aveva deciso di dedicarsi alla sua famiglia e ad altri progetti. Tra questi il reality di Amazon “Celebrity Haunted”. Non si può stare a lungo lontani da una passione, però. Così, complice la quarantena, Fedez è tornato a scrivere e a produrre musica anche se il ritorno in studio era avvenuto ben prima del lockdown. Il feat con Cara ne è la prova. Chiuso in casa, però, il rapper ha trovato modo di concentrarsi ancor di più sui nuovi lavori.

In tanti, su Instagram gli hanno chiesto negli ultimi mesi: “Quando torni a fare rap?”. In “Paranoia Airlines” ce n’era poco effettivamente. La risposta è in “Problemi con tutti (Giuda)”. Fedez, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), regala un beat accattivante e già dalla prima strofa esplicita il suo intento di creare qualcosa che ricordi il suo flow di inizio carriera. A fare da ciliegina sulla torta un ritornello che si canta dal primo ascolto. E anche se c’è qualcosa da migliorare, Fedez sembra essere ributtato in pista e con un brano che, nella sua breve durata: 2 minuti e 14, lascia tanto hype per quello che verrà dopo.