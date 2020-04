Cara e Fedez insieme per “Le Feste di Pablo”

C’è anche Fedez nella nuova versione de “Le Feste di Pablo” di Cara: il rapper torna sulla scena musicale dopo un periodo di pausa

Cara rielabora il suo nuovo singolo, “Le feste di Pablo”, insieme a Fedez. Sulla traccia le voci dei due si intrecciano, creando un nuovo equilibro tra pop e urban.

Il ritorno di Fedez alla musica

Con questa canzone il rapper ritorna alla musica dopo il periodo di pausa annunciato tramite social, come ricorda nel video annuncio del featuring: “Prima che tutto questo iniziasse mi sono preso una pausa per dedicarmi alla mia famiglia, lavorare su me stesso e scartavetrare i miei spigoli. Così ho iniziato un percorso nuovo che è l’unica cosa ho tenuto fuori dai social perché non era solo musica ma qualcosa di più fragile: ritrovare me stesso attraverso nuove canzoni”.

Qualche mese fa, Fedez ha lavorato in un piccolo studio casalingo di Crema dove ha conosciuto Cara. “Sono tornato a fare musica come quando avevo 18 anni – racconta Fedez – senza pensare troppo alle conseguenze strategiche. In studio ho incrociato una giovane artista emergente che stava registrando una sua canzone: ‘ti spiace se provo a scriverci una strofa?’”.

Cara: “Uno scambio che mi ha lasciato tracce importanti, umanamente e musicalmente”

Ecco l’esperienza raccontata da Cara: “Ho sempre pensato che tutto ciò che di migliore e di peggiore ci accade coincida il più delle volte con quello che non siamo in grado di prevedere e che spesso sia conseguente ai momenti passati più insospettabili. Quegli attimi spontanei e totalmente privi di velleità. In cui quello che succede è unicamente dettato dalla voglia istintiva di farlo succedere. Questo è ciò che si trova all’origine della collaborazione con Fedez. Un naturale confronto di musica e di vita, in uno studio vicino a Crema, la mia città. Uno scambio che mi ha lasciato tracce importanti, umanamente e musicalmente, lasciandone in seguito, come una conseguenza istintiva, anche all’interno delle Feste di Pablo. In questo momento così delicato per chiunque è stato molto importante per me poter avere una connessione di questo tipo attraverso un brano a cui tengo così tanto. Grazie Fedez, di cuore”.

