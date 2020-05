Sophie Turner è incinta: le foto confermano

Pancino in bella vista per Sophie Turner e le nuove foto confermano la gravidanza: l’attrice di Game of Thrones paparazzata in giro con il marito Joe Jonas

Se finora era stato solo un gossip, ora le prime foto scattate dai paparazzi non lascerebbero dubbi. Sophie Turner e Joe Jonas sarebbero veramente in attesa del loro primo figlio. Lo scorso febbraio era stato Just Jured a lanciare la notizia con tanto di dichiarazione di un insider.

“La coppia sta mantenendo le cose segretissime ma i loro amici e la famiglia sono super eccitati per loro” aveva riferito.

I diretti interessati, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), non hanno mai confermato ma il pancino ben in evidenza nell’ultima uscita di coppia vale più di mille parole.

Look casual per entrambi e mascherina d’obbligo in viso, Sophie e Joe sono stati pizzicati da Just Jared mentre facevano una passeggiata.