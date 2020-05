Previsioni meteo 14 maggio: sole al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 14 maggio 2020: bel tempo sulle regioni del Centro e del Sud Italia, temporali pomeridiani al Nord

Condizioni meteo stabili e soleggiate sulle regioni del Centro-Sud mentre qualche piovasco interesserà nelle prossime ore il Nord Italia che da giorni è alle prese con il maltempo. Nella giornata di oggi saranno possibili temporali sull’arco alpino e zone prealpine, mentre sul resto della Penisola il clima risulterà asciutto. Temperature in ulteriore aumento sulle regioni centro-meridionali con valori oltre le medie stagionali.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF l’Italia resterà divisa in due anche nei prossimi giorni con instabilità sulle regioni centro-settentrionali. Discorso completamente diverso al Sud dove l’anticiclone africano regalerà un assaggio di estate con caldo fuori stagione e temperature superiori ai +30°C.

Intanto per oggi, giovedì 14 maggio 2020, al Nord Italia tempo inizialmente stabile e asciutto su praticamente tutti i settori, forte peggioramento dalle ore pomeridiane e serali con piogge diffuse localmente di forte intensità e a carattere temporalesco specie al Nord -Ovest e sull’Emilia orientale.

Al Centro transito di innocua nuvolosità medio-alta si alternerà ad ampie schiarite per tutto l’arco della giornata, qualche nube in più sulla Toscana con deboli piogge attese in serata.

In Toscana molte nubi nel corso della mattinata su tutta la regione, ma con tempo asciutto; maggiori schiarite al pomeriggio specie lungo la costa. Piogge diffuse tra la sera e la notte sull’Alta Toscana, asciutto altrove.

Al Sud e sulle Isole tempo sostanzialmente stabile e asciutto sia al mattino che al pomeriggio e in serata ma con il frequente passaggio di nubi stratificate.

In Calabria condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con ampie schiarite alternate a locali addensamenti su tutta la regione; in serata il tempo si manterrà asciutto sempre però con qualche nube sparsa.

Temperature minime e massime in generale aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.