Previsioni meteo 13 maggio: ancora piogge al Nord

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 13 maggio 2020: Nord Italia nella morsa del maltempo, torna il sole al Centro con temperature in aumento

Italia ancora divisa in due sotto il profilo con il Nord nella morsa del maltempo che insiste da giorni, mentre al Centro e al Sud il clima risulta stabile. Le piogge anche nella giornata di oggi bagneranno le regioni settentrionali mentre sul resto dell’Italia avremo tempo generalmente soleggiato. Sulle regioni meridionali la colonnina di mercurio subirà un ulteriore aumento, specie nei prossimi giorni: infatti in prossimità del fine settimana le temperature potrebbero raggiungere i +35°C sulle aree interne di Sicilia, Calabria e Puglia.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF nei prossimi giorni avremo alternanza di sole e nuvole, con possibili piogge sulle regioni del Centro-Nord. Nonostante una rimonta anticiclonica su gran parte del Mediterraneo centro-orientale, infatti, parte della nostra Penisola resterà esposta al flusso di correnti umide e instabili.

Intanto per oggi, mercoledì 13 maggio 2020, al Nord Italia maltempo con piogge anche intense fin dal primo mattino sulle regioni occidentali. Piogge e acquazzoni anche nel pomeriggio e in serata.

Al Centro variabilità per lo più asciutta con nubi irregolari fin dal mattino alternate a brevi schiarite. Da segnalare soltanto la possibilità di deboli piogge sulla Toscana.

In quest’ultima in particolare locali piogge nelle ore diurne sui settori settentrionali, tempo stabile altrove con molte nubi diffuse; tra la sera e la notte il tempo si manterrà asciutto sulla costa e sulle aree interne.

Al Sud e sulle Isole cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutte le regioni e tempo generalmente asciutto, possibili piogge solo in nottata sulla Campania.

In Calabria condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con qualche nube al mattino, nuvolosità in generale aumento al pomeriggio su sull’intera regione. Molte nubi anche in serata sempre però senza fenomeni.

Temperature in calo al Nord, stazionarie o in lieve aumento al Centro-Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.