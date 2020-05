Pneumatici meno inquinanti con nuove etichette

Pneumatici e inquinamento: meno emissioni con le nuove etichette UE che aiutano i consumatori a scegliere le gomme in base a consumo di carburante, aderenza sul bagnato e rumore

Con l’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici l’UE si è impegnata a ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 40% entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990. Il trasporto stradale è responsabile di circa il 22% delle emissioni di gas serra nell’UE e il settore dei trasporti è l’unico che negli ultimi trent’anni non ha ridotto le emissioni di CO2. Per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, l’UE vuole ridurre del 60% le emissioni legate al trasporto, rispetto ai livelli del 1990.

Gli pneumatici sono responsabili del 20-30% del consumo di carburante di un veicolo. Usare pneumatici che consumano meno carburante può quindi ridurre le emissioni causate dal trasporto su strada. Per aiutare i consumatori a scegliere le gomme in modo più consapevole, l’UE sta introducendo un nuovo sistema di etichettatura per gli pneumatici.

Nuove etichette, più informazioni

Le nuove etichette includeranno informazioni sul consumo di carburante e sull’aderenza al bagnato espressa su una scala da A a G simile all’etichettatura energetica usata per gli elettrodomestici. Con la nuova etichettatura saranno incluse anche informazioni sul livello di rumore esterno degli pneumatici in decibel.

Le informazioni relative all’aderenza sulla neve e sul ghiaccio saranno aggiunte in futuro. Non appena sarà disponibile un metodo di prova adeguato saranno incluse anche le informazioni sul chilometraggio e sull’usura. L’abrasione degli pneumatici durante la guida è una delle cause dell’inquinamento da microplastiche.

Secondo le nuove norme le etichette devono essere ben visibili ai consumatori, esposte in tutti i rivenditori, inclusi quelli online, e devono fornire un codice QR per una facile scansione delle informazioni.

Vantaggi della nuova etichettatura

Grazie alle nuove etichette dell’UE i consumatori hanno più informazioni a disposizione al momento dell’acquisto. Scegliendo pneumatici a basso consumo è possibile risparmiare sul carburante e ridurre al contempo le emissioni. Inoltre acquistando gomme con una migliore aderenza sul bagnato aumenta anche la sicurezza stradale, mentre le informazioni sul rumore degli pneumatici aiutano a ridurre l’inquinamento acustico causato dalle auto.

Prossime tappe

A novembre 2019 il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE hanno raggiunto un accordo provvisorio sul sistema di etichettatura. Il Consiglio ha formalmente approvato le nuove regole a febbraio 2020 e la Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia ha votato in favore della proposta il 28 aprile. L’accordo deve ancora essere approvato dal Parlamento europeo in seduta plenaria.