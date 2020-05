Latte di mandorle: benefici e carenze nutrizionali

Il latte di mandorle ha poche calorie e grassi ma scarseggia anche in proteine: per una corretta alimentazione è bene integrare questi nutrienti

Le tipologie di latte non casearie, come il latte di mandorle, possono svolgere un ruolo importante nell’alimentazione. I tipi di latte vegetale sono un’alternativa per chiunque non tolleri il lattosio o stia riducendo l’assunzione di cibo per motivi dietetici o di etica animale.

Le persone spesso scelgono il latte di mandorle, in particolare, perché ha un sapore delicato e facile da tollerare per quanto riguarda la digestione.

La nutrizione del latte di mandorle è … un po’ deludente

Va bene, ma il latte di mandorle è davvero buono? Ecco la ripartizione nutrizionale del latte di mandorle non zuccherato, per tazza:

Calorie: 39

Grassi: 2,5 g

Proteine: 1,5 g

Carboidrati: 3 g

Zucchero: 2 g

Calcio: 482 mg (48 percento del valore giornaliero)

Confrontalo con quello che otterrai in una tazza di latte di soia senza zucchero, secondo:

Calorie: 80

Grassi: 4 g

Proteine: 7 g

Carboidrati: 4 g

Zucchero: 1 g

Calcio: 299 mg (30 percento del valore giornaliero)

Ma ci sono alcuni benefici

In primo luogo, i vantaggi: il latte di mandorle ha poche calorie e grassi, il che lo rende un’ottima base per un numero di piatti. Il suo sapore neutro con un pizzico di delicatezza e cremosità in bocca si presta bene a zuppe, salse, condimenti, prodotti da forno e frullati.

L’aspetto negativo è che ha poche proteine: ha solo il 20 percento delle proteine che otterrai da un bicchiere di latte di soia e il 18 percento di ciò che otterrai da un bicchiere di latte magro.

Tuttavia, alcuni tipi di latte di mandorle sono fortificati con proteine, il che significa che hanno aggiunto proteine di piselli nel mix per dare alla bevanda un potere saziante maggiore.

Per quanto riguarda il calcio, questo varierà da marchio a marchio – differendo dal 10 al 45 percento delle necessità quotidiane -, a seconda che il calcio venga aggiunto o meno durante la fortificazione.

Quindi, quali sono i migliori latte di mandorle da acquistare?

Se cerchi latte a base vegetale in alcune occasioni e non come fonte principale di nutrienti come calcio o proteine, il latte di mandorle va benissimo. Ma se fai affidamento sul latte vegetale come parte importante della tua dieta – se sei vegano o eviti tutti i latticini – scegline uno che sia ricco di nutrienti e fortificato per fornirti una buona fonte di proteine, calcio e vitamina D. Idealmente, ciò significa che soddisfa il 20 percento o più del valore giornaliero. E non tutti i latte di mandorla soddisfano questi criteri, quindi leggi attentamente l’etichetta per assicurarti di fare la scelta migliore.

Si può fare a casa?

Si può provare anche a realizzarlo a casa. Inizia prendendo una tazza di mandorle crude e mettile in cinque tazze di acqua fresca. Quindi immergi le mandorle durante la notte o fino a due giorni se vuoi che siano più cremose.

Successivamente, mescola le mandorle e l’acqua, quindi filtra l’intera miscela con una garza o un setaccio a maglie sottili. Dopo, addolcisci o condisci come desideri. Il tuo latte di mandorle fresco rimarrà per un paio di giorni, non quasi quanto la varietà acquistata in negozio, che generalmente rimane buona per un paio di settimane.

Una cosa da tenere a mente: il latte di mandorle non conterrà vitamina D o calcio, dal momento che non fortificherai il preparato a casa, quindi assicurati di assumere questi nutrienti da altri alimenti o bevande.