Iron Man VR per PlayStation arriva a luglio

Iron Man VR: arriva il videogioco in realtà virtuale per PlayStation. Annunciata la data di uscita: sarà disponibile dal 3 luglio

Slitta al 3 luglio l’uscita di Marvel’s Iron Man Vr, il videogioco in realtà virtuale in esclusiva per il visore PlayStation VR e PlayStation 4. Previsto per il 28 febbraio di quest’anno, il titolo era stato posticipato a maggio, ma a causa dell’emergenza Covid-19 Sony ha scelto di rimandare a questa estate.

Marvel’s Iron Man Vr è un videogame di azione in prima persona che sfrutta il visore PlayStation Vr per far immergere il giocatore in un’avventura unica nel suo genere.

Vestendo l’armatura del supereroe Marvel, si potrà essere protagonisti di battaglie spettacolari in cielo, scegliendo tra un ricco arsenale di armi utilizzabili grazie a 2 controller Move di PlayStation.

Sviluppato dallo studio Camouflaj e distribuito da Sony Interactive Entertainment, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) il gioco è già preordinabile su Amazon.