I Diamine negli store online con il primo album

I Diamine arrivano su tutte le piattaforme di streaming e in digitale con “Che diamine”, il loro primo disco. L’album del duo elettro pop romano, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è fuori per Maciste Dischi e Sony Music Italy.

La tracklist

Supersonica

Ma di che

Via del macello

Bolle di sapone

Da qualche parte

Chiunque tu sia

Isolamento

Niente di personale

Così via

Diamine

Il lavoro è stato anticipato dai singoli “Via del Macello”, “Bolle di Sapone”, “Ma di che” e “Isolamento”.

Come aveva anticipato Alessio, cantante del duo, in un’intervista a distanza con la Dire Giovani, non si tratta di un concept album: “I concetti non ci tengono la mano quando siamo giù di morale. (Il disco, ndr) Non vive, quindi di quella razionalità lì e non ha la presunzione di avere dei messaggi da mandare al mondo. Si tratta di personalissime considerazioni su insindacabili sentimenti, non ha fili conduttori. Anzi, cerca di liberarsene ed essere un cerchio aperto che tende la mano alla comunicazione e all’esperienza, sia delle cose belle che di quelle brutte”.

Da Roma con furore, Andrea e Niccolò si preparano a questa esperienza dopo anni di gavetta e amicizia (“Siamo due strumentisti e ci conosciamo dalle scuole medie”).

La sintonia tra suono e parole, rispettivamente creati da Niccolò e Andrea, si sente tutta anche se “io critico la musica e lui critica i testi”, scherza il cantautore, che aggiunge: “in questo modo è andata bene, ci siamo sempre perdonati tutto” e alla fine “le nostre discussioni generano qualcosa di nuovo, qualcosa di utile”.