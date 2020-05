Escono a giugno 2 album inediti di Piero Umiliani

Due album inediti di Piero Umiliani in uscita digitale a giugno: in arrivo su tutte le piattaforme due registrazioni inedite del Maestro

Due preziosi album inediti di Piero Umiliani disponibili dal 12 giugno 2020 su tutte le piattaforme digitali di streaming e download. La Liuto Records ha estratto dagli archivi due incisioni del Maestro fiorentino, molto diverse tra loro ma entrambe straordinarie per il valore storico e musicale.

La prima è “Suite Elettronica”, un album sperimentale dei primi Anni 70 mai pubblicato, probabilmente proprio per il suo carattere avanguardistico, ma che oggi può assumere un valore seminale tra i fan della musica elettronica.

Il Maestro negli Anni 70, nei suoi gloriosi studi Sound Work Shop, era solito passare ore a provare i nuovi strumenti che stavano per sconvolgere il mondo della musica: Sintetizzatori di ogni genere, Moog e ogni sorta di tastiere elettroniche e non solo.

Macchinari a volte ingombranti, imponenti, per una musica innovativa che il Maestro filtrava sempre con la sua sensibilità jazzistica. “Suite Elettronica” è un piccolo capolavoro del genere, un album unico e magico.

Il secondo titolo è “Solo Piero”, registrato da Umiliani a metà degli Anni 90, dopo un lungo e faticoso recupero dall’obbligato fermo artistico che gli impose un malaugurato ictus. Piero è alle tastiere e rivede e riarrangia alcuni suoi cavalli di battaglia, titoli che hanno fatto la storia della musica al cinema e anche nella TV. Non manca infatti, in uno dei due medley presenti nell’album, una particolare versione di Mah Nà Mah Nà, il brano più popolare di Piero Umiliani, grazie anche alla versione dei pupazzi del Muppets Show.

Solo Piero è una sorta di incisione live realizzata in studio, quasi un’occasione a sorpresa per riascoltare il Maestro in un’atmosfera intima e preziosa, emozionante, nella migliore tradizione di quegli album jazz incisi in presa diretta e che restano scolpiti nella memoria e nella storia della musica.

Piero Umiliani (1926-2001) è stato uno dei più importanti compositori di colonne sonore del panorama nazionale. Ha musicato oltre 150 film, ed è stato il primo a portare il jazz nel cinema italiano con la colonna sonora de “I Soliti Ignoti”. Nella sua carriera ha collaborato con talenti mondiali del jazz quaki Chet Baker, Oscar Peterson, Helen Merrill, Frank Rosolino. Pioniere dell’Elettronica italiana e della musica Lounge ricordiamo, tra i tanti titoli di film, “Il Vigile”, “5 Bambole per la Luna d’Agosto, “Svezia Inferno e Paradiso” , La Ragazza dalla Pelle di Luna”. Alla fine degli Anni 60 apre lo studio Sound Work Shop, nel quale, oltre a registrare le colonne sonore, produrrà decine di album di library music, oggi divenute un culto per tutti gli appasionati musica nel mondo.