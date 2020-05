Giordana Angi annuncia il singolo “Amami adesso”

Giordana Angi annuncia l’uscita di un nuovo singolo, “Amami adesso”: il brano è disponibile in pre-order e pre-save

Giordana Angi ha annunciato il suo nuovo singolo, “Amami adesso”. “Un augurio – scrive la cantante su Instagram – una speranza per me e per tutti che, volendosi bene individualmente, possiamo imparare ad amarci reciprocamente”. Ad accompagnare il post la cover del pezzo.

Il brano è già disponibile in pre-order e pre-save. Non è chiara invece, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), la data d’uscita della canzone. Il 15 maggio vedremo, però, Giordana Angi su Canale 5 per Amici Speciale con Tim insieme per l’Italia, la maratona artistica all’insegna della solidarietà. Con lei Gaia Gozzi (vincitrice Amici 2020), Javier Rojas (vincitore della categoria danza Amici 2020), Alberto Urso (vincitore Amici 2019), Umberto Gaudino (concorrente Amici 2019), Irama (vincitore di Amici 2018), Andreas Muller (vincitore categoria danza di Amici 2017), Stash e i The Kolors (band vincitrice Amici 2015), Gabriele Esposito (vincitore categoria danza Amici 2015) e Alessio Gaudino (concorrente Amici 2015). A questi si aggiungono Michele Bravi e Random.