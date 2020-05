Youngboyfran: esce il nuovo singolo “RA”

Esce per MVPmusic “RA”, il nuovo singolo di Youngboyfran: il rapper veneziano online con un brano ispirato all’esperienza negli Stati Uniti

Fuori in digitale per MVPmusic, distribuito da The Orchard, “RA”, il nuovo singolo di Youngboyfran, disponibile ai seguenti link: https://orcd.co/youngboyfran. Youngboyfran, nome d’arte di Francesco De Majo, è un rapper classe ’94 originario di Venezia che, nonostante la giovane età, ha già vissuto in molte città, trasportato dalla musica e dalla sua attività di designer. Dal 2012 a oggi, infatti, ha abitato a Milano, Barcellona, Londra e, fino a circa un anno fa, a Los Angeles.

Queste esperienze di vita hanno contribuito in maniera determinante a creare un immaginario musicale che ha attinto da vari stili, dalla dancehall anglo-caraibica fino alla trap americana. L’ispirazione da cui è nata “RA” arriva proprio dall’esperienza negli Stati Uniti: “Quando ascolto un beat per la prima volta, mi piace viaggiare con la mente – racconta il rapper. Intendo nel senso stretto, immaginare di essere da qualche parte. Il mio stile musicale attuale è nato proprio durante il mio soggiorno a Los Angeles e, in qualche modo, ‘RA’ è una canzone americana. Di certo, non suona come nulla che io abbia mai sentito in lingua italiana”.

Gli fa eco Diuha, produttore musicale del pezzo: “Ho spulciato tra i miei sample – racconta – alla ricerca di un’idea e mi sono imbattuto in questo loop melodico che non ricordavo di avere. Quando Youngboyfran è entrato in cabina, davanti al mic non ha avuto esitazioni: dopo circa un’ora ‘RA’ era finita e abbiamo iniziato a viaggiare in un nuovo mondo musicale per il resto della notte. Abbiamo creato qualcosa di nuovo che in Italia, a parer nostro, non esisteva ancora, un mondo in cui il protagonista è il nostro io interiore…”.

“RA” esce per MVPmusic (dove MVP sta per Music Vision Power), etichetta indipendente con base a Venezia nata per valorizzare i talenti della musica urban della zona mettendo a disposizione dei propri artisti una squadra creativa e professionale composto da producer, videomaker, fotografi, grafici e booking agent.