Now You See Me 3: il film è in lavorazione

Now You See Me 3, lavorazione in partenza per il terzo film della saga: Eric Warren Singer scriverà la sceneggiatura delle nuove avventure degli abilissimi ladri

Now You See Me sta ‘scaldando i motori’ per tornare sul grande schermo con il terzo capitolo della saga. Che, ricordiamo, è iniziata nel 2013 con I maghi del crimine e seguito da Now You See Me 2 nel 2016.

A scrivere le nuove avventure degli abilissimi ladri nonché formidabili illusionisti, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sarà il candidato all’Oscar per ‘American Hustle’, Eric Warren Singer. Inoltre, lo sceneggiatore è anche autore dello script del ritorno di Tom Cruise nei panni di Pete ‘Maverick’ Mitchell in ‘Top Gun: Maverick’.

Nei primi due film della saga abbiamo visto nel cast Jesse Eisenberg, Daniel Radcliffe, Woody Harrelson, Lizzy Caplan, Isla Fisher, Mark Ruffalo e Morgan Freeman.

Molto probabilmente li rivedremo anche nel nuovo capitolo, che sarà animato anche da alcune new entry, come ha annunciato Lionsgate.