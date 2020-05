Nerone e Warez: fuori il progetto “DM EP”

Nerone e Warez insieme: “DM EP” è la prima uscita ufficiale in coppia.Il titolo dell’EP corrisponde alle iniziali dei veri nomi dei due artisti

Fuori per Guna “DM EP”, primo lavoro ufficiale in coppia di Nerone e Warez. Il progetto, ideato e realizzato durante la quarantena attuata per l’emergenza sanitaria, è nato grazie alla sintonia tra i due artisti e all’amicizia che li lega anni. “DM EP” è disponibile da oggi ai seguenti: linkhttp://hyperurl.co/Nerone_Warez_DM_EP.

Dopo aver collaborato per varie tracce dell’uno e dell’altro, dallo scorso 1° aprile Warez e Nerone hanno pubblicato sulle loro pagine ufficiali di Instagram 4 brani inediti, uno a settimana, ogni mercoledì, lanciando l’hashtag #SmartWorKINGS e dimostrando che la loro ispirazione non si è bloccata a causa della quarantena. Come richiesto da molti fan, da oggi questi 4 singoli “spoilerati” sui social sono disponibili su tutti gli store digitali insieme a 2 inediti, così “DM EP” diventa il primo, atteso, lavoro ufficiale in coppia dei due rapper milanesi già noti per le qualità tecniche, per essere i pionieri dello slang “riocontra” e per l’intensità delle loro performance dal vivo.

Il titolo dell’EP, “DM”, corrisponde alle iniziali dei veri nomi dei due artisti – Davide (Warez) e Max (Nerone) – ma, come noto, è anche l’acronimo di Direct Message, metodo che i due usano quotidianamente per comunicare.

I produttori musicali delle 6 tracce sono Synthetic Beats, Motogucci, Biggie Paul, Hysterism & Swan e Sick Budd. L’unico featuring è quello di G. Nano, presente nella title-track, brano che gli artisti hanno concepito qualche anno fa, eseguito spesso dal vivo e che i fan, dal primo ascolto, hanno chiesto a più riprese di rendere disponibile sugli store.

Per Nerone e Warez realizzare le tracce di “DM EP” ha rappresentato anche uno svago in questo periodo difficile, perciò i testi sono semplici e leggeri più di altre volte.

TRACKLIST

01 DM feat. G. Nano (prod. Synthetic Beats)

02 Foschi al zzoca (prod. Motogucci)

03 Swipe (prod. Biggie Paul)

04 Give me the watch (prod. Biggie Paul)

05 Non ho chiesto (prod. Hysterism & Swan)

06 TNFG pt.2 (prod. Sick Budd)