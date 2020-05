Favolacce dei fratelli D’Innocenzo da oggi on demand

Favolacce dei fratelli D’Innocenzo arriva on demand: il film debutta oggi sulle principali piattaforme on demand, distribuito da Vision Distribution

Favolacce dei fratelli Fabio e Damiano D’Innocenzo debutta sulle principali piattaforme on demand l’11 maggio, distribuito da Vision Distribution. Una scelta inevitabile vista la chiusura delle sale cinematografiche, a causa dell’emergenza Coronavirus. Dopo il grande successo de ‘La terra dell’abbastanza’ e la conquista l’Orso d’argento alla Miglior sceneggiatura per ‘Favolacce’ all’ultima edizione del Festival del Cinema di Berlino, i giovani registi raccontano una favola dark ambientata nella periferia sud di Roma, tra la malinconica litoranea brutalmente costruita ed una campagna che è stata palude. Una piccola comunità di famiglie, i loro figli adolescenti, la scuola. Un mondo apparentemente normale dove silente cova il sadismo sottile dei padri, impercettibile ma inesorabile, la passività delle madri, l’indifferenza colpevole degli adulti. Ma soprattutto è la disperazione dei figli, diligenti e crudeli, incapaci di farsi ascoltare, che esplode in una rabbia sopita e scorre veloce verso la sconfitta di tutti. Nel cast del film Elio Germano, Barbara Chichiarelli, Gabriel Montesi, Max Malatesta, Ileana D’Ambra e Lino Musella.

La pellicola, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è disponibile dall’11 maggio su Sky Primafila Premiere, TIMVision, Infinity, Chili, Google Play, Rakuten Tv e CG Digital.