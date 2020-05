Turchia: la città di Samsun invasa dalle pecore

Turchia, centinaia di pecore invadono la città di Samsun durante il lockdown: il video del gregge che gira indisturbato per strada

Con il lockdown ancora in atto nel mondo, gli animali continuano a proliferare laddove prima era esclusiva degli esseri umani. Come in Turchia, dove le strade della città di Samsun sono state invase da un centinaio di pecore.

Il curioso episodio, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è accaduto nella notte di sabato scorso, e ha visto un nutrito gregge “scorrazzare” per le strade deserte.