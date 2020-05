Lo spot Lavazza con il Discorso all’Umanità di Chaplin è un successo

Il “Discorso all’Umanità” di Charlie Chaplin nell’emozionante spot di Lavazza ha conquistato il pubblico: la nuova campagna pubblicitaria è diventata virale sul web

“Tutti noi esseri umani dovremmo aiutarci sempre. Dovremmo solo godere della felicità del prossimo”. Con queste parole di Charlie Chaplin si apre “Good Morning Humanity”, il nuovo emozionante spot di Lavazza. La campagna pubblicitaria, lanciata lo scorso primo maggio, ha come obiettivo dare un messaggio di positività davanti a un mondo nuovo che ha ritrovato la sua umanità. Lo spot Lavazza, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), mostra una serie di immagini significative accompagnate dal “Discorso all’Umanità” di Charlie Chaplin estratto dal film del 1940 “Il grande dittatore”.

“Tutti noi esseri umani dovremmo aiutarci sempre. Dovremmo solo godere della felicità del prossimo. Non odiarci e disprezzarci l’un l’altro. In questo mondo c’è posto per tutti. La natura è ricca. E’ sufficiente per tutti noi. Voi avete l’amore dell’umanità nel cuore. Voi avete il potere di rendere questa vita libera e magnifica. Di trasformarla in un’avventura meravigliosa. Combattiamo tutti per un mondo nuovo, un mondo giusto. Che dia a tutti un lavoro. Ai giovani un futuro e agli anziani la sicurezza. Combattiamo per liberare il mondo, eliminando confino e barriere. Eliminando l’avidità, l’odio e l’intolleranza. Combattiamo per un mondo ragionevole. Un mondo in cui la scienza e il progresso diano a tutti gli uomini il benessere. Uniamoci tutti!”