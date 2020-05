Escape Challenge: online il torneo di escape room

Escape Challenge è il più grande torneo di escape room digitali d’Italia: arrivano tornei settimanali con nuove avventure per tutti

Si chiama Escape Challenge ed è la serie di più grandi tornei di escape room digitali d’Italia, fenomeno in netta ascesa nell’ultimo periodo a causa della chiusura delle escape tradizionali.

A differenza di queste ultime, dove si ha l’interazione con stanze reali ed oggetti fisici da toccare, con le escape room online invece, i giocatori dovranno entrare in un mondo digitale tutto da scoprire: l’obiettivo è riuscire a risolvere i diversi enigmi così da svelare la storia che sono chiamati a vivere e concludere l’avventura con successo. Il tutto all’insegna del divertimento, della collaborazione e della volontà di battere le altre squadre con cui si compete.

L’idea nasce dai creatori di Enigma Room che dopo aver recentemente proposto una caccia al tesoro gratuita da poter fare nelle proprie abitazioni, lanciano una nuova forma di intrattenimento per poter permettere ad appassionati e non, di giocare ad una escape room online direttamente da casa propria, collaborando con gli amici.

Questo perché agli Escape Challenge si può decidere di partecipare sia come singoli che creando un vero e proprio team: si consiglia di formare una squadra di massimo 6 persone, con un 1-2 giocatori per dispositivo. I membri di una stessa squadra possono giocare da abitazioni o città diverse ed interagire attraverso applicazioni di chiamata o videochiamata come Whatsapp e Zoom.

Partecipare ad una Escape Challenge è molto semplice: basta accedere al sito www.escaperoomonline.it, registrarsi al torneo desiderato, entrare nella Challenge il giorno e nell’orario stabilito e poi iniziare a giocare. Al termine del torneo sarà stilata una speciale classifica che celebra le 3 squadre sul podio.

Da un punto di vista tecnologico è sufficiente avere un dispositivo elettronico (PC, tablet o smartphone) e una connessione Internet. Carta e penna possono inoltre aiutare i giocatori in diverse occasioni. Molto competitivo anche il prezzo: soltanto 10 euro a squadra. Mediamente ogni avventura ha una durata di un’ora ma, al contrario delle classiche escape, qui si può tranquillamente sforare i 60 minuti senza che il gioco venga interrotto.

Dopo il SoldOut del week end scorso, il prossimo torneo si svolgerà a partire da venerdi sera per tutto il week end. L’escape giocabile si chiama Armageddon : i giocatori dovranno riuscire a salvare la Terra dall’arrivo di un letale meteorite che punta proprio il nostro pianeta.

Enigma Room prevede di lanciare nuove avventure digitali nelle prossime settimane e organizzare sempre nuovi Escape Challenge.