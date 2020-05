Alessandro Martire debutta con “Share the world”: fuori per Carosello Records il nuovo album del pianista e compositore comasco

“SHARE THE WORLD”, l’album di esordio di Alessandro Martire, giovane pianista, compositore e imprenditore comasco, annoverato tra i migliori artisti contemporanei del suo genere. Il disco, uscito per Carosello Records, è disponibile in streaming e nei digital store: https://orcd.co/sharetheworld. Si intitola, l’album di esordio di, giovane pianista, compositore e imprenditore comasco, annoverato tra i migliori artisti contemporanei del suo genere. Il disco, uscito per, è disponibile in streaming e nei digital store

Atmosfere oniriche, a metà strada tra composizioni classiche ricche di suggestioni cinematografiche e ballad pop, costituiscono il fil rouge dell’album, anticipato dal singolo “LEJ” e ispirato al tema del volo. 11 tracce condotte dal pianoforte (solo, in duo col violoncello e accompagnato dall’orchestra) che parlano di desideri, di fioritura dell’anima, di incontri, della voglia di tornare a viaggiare, che infondono speranza e gettano il cuore oltre l’ostacolo del momento che stiamo vivendo.

Gli spartiti delle musiche sono disponibili qui in una versione consultabile e sfogliabile, in ordine di tracklist. Una sorta di libretto da sfogliare e suonare. portato la sua musica in quota, esibendosi su un pianoforte installato nel Pilatus PC12 del Club ST.Xe, una volta atterrati, in pista per un ristretto numero di persone ( Lo scorso febbraio Alessandro ha presentato il disco in anteprima all’aeroporto di Lugano Agno, tra gli arei dell’aviazione privata del principale aeroporto del Ticino. Dopo essersi esibito su una piattaforma galleggiante sul lago di Como ( video LEJ ), Alessandro ha, esibendosi su un pianoforte installato nele, una volta atterrati, in pista per un ristretto numero di persone ( video FLYING NOTES ). “Il tema del viaggio – afferma Martire – è centrale nel mio nuovo album. In volo tra i miei numerosi viaggi ho scritto e ideato molte musiche e risuonarle live a bordo è stato magico.”

Eccellenza italiana all’estero, Alessandro Martire è una sapiente miscela di musica classica contemporanea, pop, minimalista e crossover, che gli ha permesso di raggiungere uno stile personalissimo apprezzato dal pubblico, dalla critica e da grandi marchi internazionali che hanno scelto le sue musiche per spot e colonne sonore.

La sua attività concertistica con musiche originali lo ha portato a esibirsi in tutto il mondo, con già all’attivo tour in Cina, Russia, Corea, Stati Uniti e Regno Unito, solo per citare alcuni dei paesi che ha toccato con la sua musica.

Il prossimo autunno verrà recuperato il progetto Kel 12 National Geographic Expeditions, che prevede una performance esclusiva nel deserto del Wahiba Sands in Oman.