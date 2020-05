Jesus Christ Superstar nuovo singolo di Riko Noshi

Jesus Christ Superstar: esce in radio e sulle piattaforme digitali il nuovo singolo di Riko Noshi, artista urban della provincia di Salerno

Riko Noshi in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Jesus Christ Superstar”. Una brano che è la metafora di chi si trova a fare i conti con la realtà,sapendo di poter contare solo su se stesso. Soprattutto in questi tempi sembra che Jesus sia troppo impegnato a godersi la propria celebrità,mentre c’è chi non trova più la fede in queste strade.

Il testo racconta con una certa leggerezza e sarcasmo la visione dell’artista del mondo di oggi: La mancanza di fede e la fame di successo a tutti i costi.

Citando una frase dell’omonimo film da cui l’artista prende ispirazione,il significato del brano si può sintetizzare in questa frase: “ALL YOUR FOLLOWERS ARE BLIND, TOO MUCH HEAVEN ON THEIR MIND”.

BIOGRAFIA

Riko Noshi è un artista urban della provincia di Salerno,si distingue per le sonorità chill/trap ed ha all’attivo un Ep prodotto da Valerio Nazo e numerosi singoli su YouTube e Spotify. Attualmente ha diversi progetti in cantiere da proporre ed è focalizzato verso la definizione di un sound unico nel suo genere.

SPOTIFY:

https://spoti.fi/2wIHjeL

INSTAGRAM:

https://www.instagram.com/rikonoshi/

FACEBOOK:

www.facebook.com/Rikonoshi/