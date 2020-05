Matteo Alieno canta “La luce dentro di te”

“La luce dentro di te” è il nuovo singolo di Matteo Alieno: il brano del cantautore romano è disponibile su tutte le piattaforme digitali

Fuori in radio e sulle piattaforme digitali “La luce dentro di te”, il nuovo singolo di Matteo Alieno, cantautore romano classe ’98 della scuderia Honiro Ent. Un brano intimo e confidenziale dove Matteo Alieno si mette a nudo. L’artista è anche alla produzione.

“La luce dentro di te – racconta Matteo alla Dire Giovani (www.diregiovani.it) – parla di un amore vero, intimo, in cui io mi offro in aiuto ad una persona che riesce finalmente a concedersi, che accetta la mia mano e le fa strada nella sua vita”. La canzone “è una storia di una persona difficile e bellissima che fa parte della mia vita in modo indelebile. Tengo molto all’arrangiamento di questo pezzo – continua Matteo – perché è totalmente fuori dai canoni attuali: una chitarra classica, il mellotron, un violoncello, un flauto traverso e un contrabbasso. Quando lo abbiamo realizzato con i musicisti non mi interessava fare qualcosa che funzionasse, ma qualcosa di vero e senza tempo, escludendo concetti come vecchio, nuovo o di tendenza ma, ascoltando solo il cuore”.