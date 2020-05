Gaia Gozzi online con il videoclip di Chega

Gaia Gozzi tra i ricordi del passato e il Brasile nel videoclip del singolo Chega diretto da Younuts: è uno dei pochi ad essere stato girato durante il lockdown

Dopo aver annunciato l’arrivo della versione fisica del suo primo disco, dal titolo “Genesi”, Gaia Gozzi pubblica il video del suo singolo, “Chega”.

Il video di “Chega”, diretto da Younuts come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è un alternarsi di immagini, da quelle di famiglia e di momenti meravigliosi nella terra che occupa metà del suo cuore, il Brasile, a quelle della Gaia di oggi impegnata a realizzare il suo sogno di fare musica.

Quello di Chega è uno dei pochissimi videoclip musicali, se non l’unico, ad essere stato girato durante la quarantena rispettando ovviamente tutte le disposizioni ministeriali, regionali e di buon senso ma con l’unica volontà di contribuire a tenere viva la musica e il lavoro di chi di musica vive.

Da lunedì 27 aprile “Nuova Genesi” è disponibile in pre-order su Amazon. Il disco sarà disponibile nei negozi e in edicola con Tv Sorrisi e Canzoni e Donna Moderna il 22 maggio, arricchito da tre brani inediti e disponibile anche in una limited edition autografata.

“Genesi” è stabile da 4 settimane nella Top 10 della classifica degli album più venduti (dati Fimi GFK) e ha già superato 15 milioni di stream. “Genesi” è una giungla urbana, dove le atmosfere da club e l’elettronica in punta di synth sono inondate dalla calda luce brasiliana e dalle atmosfere tropicali.

Al disco hanno collaborato importanti nomi della scena, tra cui Simon Says, Alex Uhlmann, Antonio Filippelli, Jacopo Ettorre, Machweo, Piero Romitelli, Gerardo Pulli e Antonio Di Martino.

“Nuova Genesi” rappresenta un vero e proprio nuovo inizio per la giovane cantautrice, che in questo disco si mette a nudo, raccontandosi e ricostruendo il percorso che l’ha portata alla sua “nuova genesi” appunto.

La tracklist

1) Chega

2) Densa

3) What I say

4) Mi ricordo un po’ di me

5) Coco Chanel

6) Fucsia

7) Stanza 309

8) Il rosso delle rose

9) Bela Flor

10) Calma