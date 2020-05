Ma Michelle online con il brano “Sista”

Ma Michelle pubblica “Sista”, brano R&B che celebra l’amicizia delle “sorelle” acquisite: online anche il videoclip della canzone

Esce in digitale per MVPmusic distribuito da The Orchard, “Sista”, il nuovo singolo di Ma Michelle. Il brano della cantante lombarda classe ’97 dalla voce nu soul è un tributo a una figura femminile che supera il grado di migliore amica e raggiunge quello di sorella acquisita. Con la produzione musicale di Diuha – già fondatore del progetto Thug For Less – il singolo ha delle atmosfere R&B romantiche su cui spicca una scrittura influenzata dal linguaggio hip hop. Il brano è disponibile ai seguenti link: https://orcd.co/sista.

“Quando ho ascoltato per la prima volta il beat mi è piaciuto molto l’immaginario emotivo a cui mi riportava – racconta Ma Michelle, nome d’arte di Michela Barbieri -, ma non sono subito partita con l’idea di fare un tributo alla mia migliore amica. Solitamente, quando scrivo, cerco di fissare prima il flow rispetto al contenuto che, poi, diventa una conseguenza del processo creativo. Ho centinaia di note audio sul telefono dove accompagno i beat con versi e parole incomprensibili, che però fungono da scheletro per costruire la melodia del testo. Il ritornello è arrivato così, per caso: mi piaceva il fatto che in ogni take di prova mi ostinassi a farfugliare ‘si sta bene come noi’, ma dovevo trovare un soggetto per quel ‘noi’, così è nato il gioco di parole tra SI-STA BENE e SISTA. E tutto ha assunto un significato preciso: quando io e la mia ‘sista” siamo insieme esorcizziamo i pensieri negativi l’una dell’altra, annullandoli. Insieme siamo libere”.

Il singolo di Ma Michelle esce per MVPmusic (dove MVP sta per Music Vision Power), etichetta indipendente con base a Venezia nata per valorizzare i talenti della musica urban della zona mettendo a disposizione dei propri artisti una squadra creativa e professionale composto da producer, videomaker, fotografi, grafici e booking agent.

Disponibile su YouTube anche il videoclip ufficiale di “Sista”.